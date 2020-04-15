"التعاون الإسلامى" تشيد بالشرطة فى إحباط عملية إرهابية وتعزى الشهيد الحوفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت منظمة التعاون الإسلامى، بكفاءة أجهزة الأمن فى جمهورية مصر العربية الشقيقة، ونجاحها فى إحباط عملية إرهابية وشيكة عبر الإطاحة بعناصر إرهابية؛ كانت تخطط لأعمال تخريبية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.

ووفقا للحساب الرسمى للمنظمة عبر تويتر، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، تقدمت بخالص التعازي والمواساة للحكومة المصرية ولأسرة رجل الأمن الذى قتل فى تلك العملية، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.





وأكد الأمين العام، وقوف المنظمة مع جمهورية مصر العربية فى مكافحة الإرهاب والتطرف وفيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها.

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وكانت وزارة الداخلية، أحبطت مساء أمس الثلاثاء، عمليات إرهابية ضخمة خطط لها متطرفون، لتنفيذها خلال احتفالات أعياد الأقباط فى مصر، وفى سبيل ذلك جهزوا أسلحة لتنفيذ مخططهم، إلا أن تحرك ضباط الأمن الوطنى السريع ساهم فى وأد العملية الإرهابية.





وقالت وزارة الداخلية، فى بيان لها، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة إنطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية ، عثر بحوزتهم على "6 بنادق آلية،4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، وأسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.