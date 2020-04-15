شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية: مصر أقوى من الإرهاب وقادرة على حماية أمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المملكة الأردنية وقوفها الكامل مع الأشقاء في مصر في مواجهة الإرهاب وظلاميته، معربة عن إدانتها للعملية الإرهابية في حي الأميرية في القاهرة، التي أسفرت عن استشهاد ضابط من قوات الأمن وإصابة أخرين ومقتل 7 من العناصر الإرهابية.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدى، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا": ندين العملية الإرهابية الجبانة في القاهرة ونؤكد وقوف المملكة بالكامل مع الأشقاء في مصر في مواجهة الإرهاب وظلاميته.

وأضاف الصفدي: رحم الله الضابط الذي ارتقى خلال التصدي للإرهابيين وأنعم على المصابين بالشفاء، مؤكدا أن مصر أقوى من الإرهاب وقادرة على حماية أمنها .. هذه حربنا جميعاً.