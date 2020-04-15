شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب القاهرة و البحيرة و "الدلتا" يناقشون الموازنة بعمومية القابضة للكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثالث على التوالى تعقد الشركة القابضة لكهرباء مصر الجمعية العمومية لشركات توزيع الكهرباء ، حيث ناقشت اليوم الجمعية العمومية الموازنة الخاصة بـ4 شركات توزيع كهرباء و عرض الخطط و الانشطة الخاصة بالعام المالى الجديد.

و كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه تم مناقشة الموازنة الخاصة بشركات جنوب القاهرة و البحيرة و شمال و جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء خلال اليوم الثالث للجمعيات العمومية لشركات توزيع الكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

و أضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن الشركة القابضة ستختتم جمعايتها العمومية العادية غداً الخميس ، لافتاً إلى أنه سيعقبها الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة.

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وكانت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أعلنت أنه فى إطار سعي الوزارة المستمر لتطوير الأداء بشركات الكهرباء والجهود المتواصلة لرفعة وتقدم مستوى الاداء بها تستمر فعاليات انعقاد اجتماعات الجمعيات العامة لعدد من الشركات كالآتى شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء ، والوجه القبلى لإنتاج الكهرباء ،و مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والإسكندرية لتوزيع الكهرباء وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وذلك لمناقشة واعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي 2020/2021.

وتم خلال الإجتماعات مراعاة متطلبات السلامة والصحه المهنية في ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد ، كما تم مناقشة الموازنة التخطيطية للشركات حيث تم التأكيد خلال الإجتماعات على ضرورة تحقيق الأهداف المعروضة بالموازنة والإرتقاء بمستوي العمل بالشركات وتحسين معدلات الأداء