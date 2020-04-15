شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الجامعة الأمريكية يصوتون لاختيار رئيس اتحاد طلاب ونائبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

لم تمنع أزمة وباء كورونا، طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، من ممارسة أنشطتهم الطلابية افتراضيا، إذ بدأت اليوم الأربعاء انتخابات اتحاد طلاب الجامعة لاختيار رئيس لاتحاد الطلبة ونائب له للعام الأكاديمي المقبل حيث بدأ الطلاب في التصويت اليوم على أن يغلق باب التصويت في التاسعة مساء.

تطبق الجامعة الأمريكية بالقاهرة نظام التصويت الإلكتروني بالإيميل الخاص بكل طالب لكي يتمكن الطلاب من التصويت للاختيار ما بين قائمتين انتخابيتين الأولى تضم الطالبين أحمد سعيد كرئيس للاتحاد ويوسف جمعة كنائب له، والثانية تضم عبد المنعم منصور كرئيس للاتحاد وسارة عصام كنائب له.

طوال الأيام الماضية، نشط الطلاب في حملاتهم الانتخابية إلكترونيا باستخدام التطبيقات المختلفة وبالفيديو كذلك فإن الجامعة عقدت مناظرة إلكترونية للطلاب المرشحين مع الالتزام بالمعايير التى وضعتها الجامعة للنشاط الطلابي ومنها البعد عن استخدام الشعارات السياسية أو الدينية أو الاثنية في الحملات الانتخابية.

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الجدير بالذكر إن اتحاد الطلاب يتمتع بصلاحيات واسعة داخل الجامعة الأمريكية إذ يعمل كوسيط منتخب بين إدارة الجامعة وبين الطلاب ويشرف على كافة الأندية والأنشطة الطلابية بالتعاون مع إدارة الجامعة.

الجدير بالذكر إن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تأسست عام 1919 وتعتبر واحدة من أكبر الجامعات التي توفر تعليماً ليبرالياً باللغة الإنجليزية في العالم العربي. وبمشاركتها في الحياة الاجتماعية والفكرية والثقافية في الوطن العربي فإن الجامعة الأمريكية تعتبر جسراً حيوياً لربط الشرق بالغرب وتربط مصر والمنطقة بالعالم بأسره من خلال الأبحاث العلمية وعقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية وبرامج التعليم بالخارج.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة جامعة مستقلة، غير هادفة للربح، لا حزبية ومتعددة الثقافات والتخصصات وتمنح فرصاً متساوية لجميع الدارسين ومعترف بها في مصر والولايات المتحدة الأمريكية وجميع برامجها الدراسية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر ومن جهات الاعتماد الأمريكية