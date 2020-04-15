شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع مستلزمات الوقاية على العاملين بالقابضة للمطارات واستمرار التعقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن الشركة قامت بتوفير بعض مستلزمات الوقاية الشخصية مثل الكمامات والقفازات وتوزيعها على العاملين والتشديد علي أهمية ارتدائها طول فترة تواجدهم بمقر العمل وداخل سيارات نقل العاملين أثناء الذهاب والإياب لأماكن العمل ، وذلك في ضوء توجيهات الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني بتكثيف واستمرار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وأضاف محروس بأنه بالتوازي مع هذا الإجراء فإن عملية تعقيم المطارات ومقرات العمل والمنشآت التابعة للشركة القابضة للمطارات لازالت مستمرة وبشكل دوري وبمواد التعقيم المعتمدة من الجهات المختصة.

وتواصل وزارة الطيران المدنى وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة حملات التطهير والتعقيم لعدد من منشأتها الحيوية فى اطار تطبيق الاجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19) ، حيث تقوم فرق الطب الوقائي التابعة لشركة مصر للطيران باجراء عمليات تعقيم شاملة لطائرات الشحن الجوى فور عودة كل رحلة بضائع بداية من قمرة القيادة ومنظومة التكييف والتهوية ودورات المياة وبطن الطائرة بالإضافة إلى جسم الطائرات من الخارج فضلاً عن تعقيم الحاويات وجميع مشتملات الشحنات القادمة باستخدام مواد تعقيم وتطهير فعالة وآمنة .

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وعلى جانب اخر تم اجراء عمليات التعقيم للمرة الثانية لقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى والتى شملت تعقيم وتطهير المخازن وساحة قبول الشحنات وساحة الفرز والاستلام والساحة الخارجية ومواقف السيارات وصالات المناولة والشحن والتفريغ والحاويات .