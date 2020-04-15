شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير 115 ألف طن حاصلات زراعية لأوربا والصين وأمريكا وروسيا آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة النقل حركة تشغيل الموانئ المصرية شهدت خلال آخر 24 ساعة سفر 39 سفينة و43 سفينة بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد فيما بلغ عدد السفن العاملة بهذه الموانئ 67 سفينة.

وشهدت حركة البضائع عبر الموانئ المصرية تصدير 115.591 ألف طن فواكه وخضروات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج وأوربا والصين وأمريكا وروسيا واستيراد 181.662 ألف طن خشب وحديد وزيت وقمح وذرة.

كانت الموانئ أكدت أن يتم اتباع بكل ميناء كافة الإجراءات الإحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بإدارة الحجر الصحى بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار الفيروس، مع التأكيد على توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحى وكذلك التأكد من جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للانتقال إلى أماكن تراكى السفن على الأرصفة والتعامل معها، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء دخول السفن للميناء والتراكى على الرصيف وحتى مغادرتها.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن صادرات الصناعات الكيماوية ارتفعت خلال العام الماضى 2019 بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق عليه، لتبلغ 5.4 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالى 22% من إجمالى هيكل الصادرات المصرية، بالإضافة إلى أن صادرات قطاع البلاستيك استحوذت على نحو 1.8 مليار دولار خلال نفس العام 2019 .