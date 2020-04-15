شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: إحالة من أعطى شهادة مطابقة للجراجات المخالفة للنيابة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالعاصمة بدأت شن حملات لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات تنفيذًا لتوجهات الدولة بضرورة منع تحول الشوارع إلى جراجات مفتوحة والقضاء على الانتظار الخاطىء بها.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار فى فتح الجراجات وتخصيصها فى الغرض الذى انشئت من اجله لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة ، مع المرور الدورى للتأكد من عدم عودة الأنشطة المخالفة التى كانت تستغلها مرة اخرى واتخاذ الاجراءات القانونية وقطع المرافق عنها حتى عودتها إلى حالتها الاولى .

وأكد محافظ القاهرة على أنه فى حالة اكتشاف ان الجراج لا يصلح للعمل لوجود مخالفات بنائية تعوق حركة خروج ودخول السيارات به سيتم إحالة المسئول عن اصدار شهادات المطابقة بشكل خاطئ الى التحقيق أمام النيابة العامة .

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وفى السياق قاد اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة حملة مكبرة استهدفت اعادة فتح الجراجات المغلقة بمحور طه حسين بالنزهة الجديدة، بأسفل العقارات وأسفرت الحملة عن إعادة فتح " جراج بالعقار 3 شارع طه حسين، و جراج بالعقار رقم 41 شارع طه حسين، و جراج بالعقار رقم 16 شارع طه حسين، و جراج بالعقار 63 شارع طه حسين، و جراج بالعقار رقم 65 شارع طه حسين، و جراج بالعقار 15 شارع طه حسين، و جراج بالعقار 5 شارع طه حسين، و جراج بالعقار 17 شارع طه حسين .

كما نفذ حى مصر الجديدة بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة مكبرة شملت اعادة فتح الجراجات المغلقة بأسفل العقارات ، وأسفرت عن فتح جراج بالعقار الواقع بشارع الجبرتى تقاطع الخليفة المامون،و جراج بالعقار رقم 1 ميدان روكسى، و جراج بالعقار رقم 10 شارع الشيخ ابو النور، وجراج بالعقار 43 شارع الخليفة المامون.