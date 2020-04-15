شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: خصم 3 أشهر من بدل التحسين لمدير مديرية الشرقية لتقصيره فى العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خصم ثلاثة أشهر من بدل التحسين لمدير مديرية الشرقية وإدارة الحسينية لتقصيرهما فى واجبهما الوظيفى.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان اليوم: بناء على مذكرة التفتيش العام ومذكرة رئيس القطاع الديني قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خصم ثلاثة أشهر من بدل التحسين من الشيخ "ز.ا" القائم بأعمال مدير مديرية أوقاف الشرقية والشيخ "م.ع" مدير إدارة الحسينية لتقصيرهما في واجبهما الوظيفي.

وأكدت الوزارة أنه تقرر إحالة ملف التفتيش العام بشأن مخالفات بعض العاملين بالمديرية إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.

وكانت وزارة الأوقاف أكدت أنها ستنهى خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وذلك فى ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف فى ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة فى المسجد فى ظل هذه الظروف الراهنة التى يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

Advertisements

كما وجهت وزارة الأوقاف المختصين بالمتابعة بتحرير محضر رسمى لأى شخص يجمع الناس للجمعة أو أى صلاة في محيط أى مسجد فى أى وقت طوال فترة الغلق، مشددة على أن استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق، وإعلان الوزارة لذلك.

وأكدت الوزارة على إنهاء خدمة أى مقصر في ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر، وما يمكن أن يؤدى إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع، واتاحت للإبلاغ عن أى مخالفة فى ذلك الاتصال بالخط الساخن: 01008806466، أو التسجيل عبر موقع الوزارة الرسمى.