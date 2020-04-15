شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الآثار تعقم منطقة سقارة الأثرية ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصا منها على سلامة العاملين والزوار، قامت وزارة السياحة والآثار، بتعقيم هرم سقارة المدرج ومنطقة سقارة الأثرية، للوقاية من تفشى وانتشار وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

الدكتور مصطفى وزيرى، رئيس المجلس الأعلى للآثار، نشر عبر حسابه على انيتجرام، صورة له وهو يتوسط الكختصين بالتعقيم، صحبها بتعليق: "أثناء تطهير وتعقيم منطقة آثار سقارة".





من ناحية أخرى، انتهت وزارة السياحة والآثار، من تعقيم وتطهير كافة الفنادق العائمة والثابتة بمحافظتى الأقصر واسوان، وتلك الموجودة بالقاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد "covid-19"، وفى ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

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وأًضح عبد الفتاح العاصى، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية انأنه بالنسبة للفنادق الموجودة بمدينتى شرم الشيخ والغردقة فقد تم الانتهاء من تعقيم وتطهير 130 فندقا بمدينة شرم الشيخ من 170 فندق يعملون بها، و244 فندقا من 260 فندق بمدينة الغردقة، مشيرا إلى أنه جار استكمال أعمال التعقيم والتطهير، تباعا، التى تتم بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية ووفقا للمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتحت إشراف وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

كان الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، تفقد صباح اليوم الأربعاء، أعمال التعقيم والتطهير الجارية بأحد الفنادق السياحية بالقاهرة، استمرارا لتطبيق إجراءات الوقاية والحماية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتفقد الوزير خالد العنانى الإجراءات الوقائية التى يتبعها الفندق منذ دخول البهو ومنطقة المطاعم والبرجولا وحمامات السباحة، والممرات الداخلية للفنادق وغرف الضيوف، كما تفقد أعمال تطهير وتعقيم المطابخ.

وخلال الجولة استمع الوزير من الطبيب المقيم فى الفندق، إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة والذى أكد أيضا على أن إجراءات التعقيم تتم وفقا للمعايير التى أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وأن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة مرتين يوميا.