253 حالة.. ما الأماكن التي نقلت إليها "الصحة" بعض مصابي كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام، عن الأماكن التي جرى نقل بعض مصابي فيروس كورونا المستجد إليها خلال الأيام الماضية.

كانت وزارة الصحة قررت نقل الحالات البسيطة إكلينيكيًا والتي تبلغ من العمر أقل من ٥٠ عامًا، وممن لا تصاحبهم عوامل خطورة وحالتهم مستقرة من حيث التحاليل والفحوصات "الأشعة"، إلى عدد من المدن الجامعية ونزل الشباب المخصصة، تحت الإشراف الطبي الكامل من قبل وزارة الصحة والسكان، بعد أن أمضوا مدة العلاج المقررة طبقًا للبروتوكول العلاجي وهي (٥ أيام) وتقييم حالتها الصحية.

وقال مجاهد في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن هذه الأماكن تشمل: نزل الشباب في أبوقير بالإسكندرية، وفندق بمدينة 6 أكتوبر، والمدينة الشبابية بدمياط، والمدينة الشبابية بالمنصورة، والمدينة الشبابية بأسوان، وكذلك المدينة الشبابية بالأقصر.

وأوضح أنه جرى نقل 253 حالة إلى هذه الأماكن المجهزة حتى مساء أمس الثلاثاء، وتعافى بعضهم وغادر بعد التأكد من سلبية التحليل الثاني الذي تم إجراؤه.

Advertisements

وأشار مجاهد أن تلك الأماكن تم تجهيزها طبيًا على أعلى مستوى من حيث الإقامة والتعقيم والنظافة، كما أنها مزودة بعيادات للمتابعة ومعامل ووحدات للأشعة وصيدلية خاصة، بالإضافة إلى توافر الأطقم الطبية اللازمة، في إطار خطة الدولة وتضافر الجهات المعنية كافة وعلى رأسها كل من القوات المسلحة، وزارة الصحة والسكان، وزارة التعليم العالي، وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، لمواجهة فيروس كورونا.​

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، استعرض أمس خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، خطة الوزارة لتخصيص بعض المدن والمستشفيات الجامعية كمستشفيات عزل، تُقدم من خلالها خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد"، التي لا تعاني من الأعراض.

وأوضح أن المستشفيات الجامعية التي تم تخصيصها كمستشفيات عزل تضم 2056 سريرا، و297 سرير رعاية مركزة، و35 سرير رعاية متوسطة، و266 جهاز تنفس صناعي.

وأضاف أنه وقع الاختيار على عدد من المدن الجامعية (كمرحلة أولى) بجامعات: القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، المنصورة، المنيا، وحلوان، لافتا إلى أن إجمالي عدد مباني المدن الجامعية، التي تم اختيارها كأسبقية أولى، يبلغ 33 مبنى، بواقع 5828 غرفة، وعدد أسرة 11304، فيما يبلغ عدد مباني المدن الجامعية التي تم اختيارها كأسبقية ثانية بجامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط، 16 مبنى، تضم 2799 غرفة، بواقع 5154 سريرا، وعدد مباني المدن الجامعية، بجامعتي عين شمس وأسيوط، والتي تم اختيارها كأسبقية ثالثة يبلغ عدد 8 مبانٍ، بواقع 1961 غرفة، تضم 3394 سريرا، ليبلغ إجمالي عدد الأسرة 19852 سريرا.