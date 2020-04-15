شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه شمال سيناء»: تطهير وتعقيم معديات الأفراد والسيارات في القنطرة شرق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في شمال سيناء بتطهير وتعقيم معديات الأفراد والسيارات بالقنطرة شرق، التي تربط بين محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء.

وقال المهندس سعيد بده، رئيس مجلس إدارة الشركة، العضو المنتدب، إن فريق الأزمات والطوارئ بالشركة قام بعملية تطهير وتعقيم مداخل ومخارج ومعديات الأفراد والسيارات بقناة السويس لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بالتعاون والتنسيق مع قيادة تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس.

أضاف رئيس مجلس الإدارة أنه سبق تطهير وتعقيم مداخل ومخارج كوبري السلام بالمجرى الملاحي للقناة، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على القيام بدور الشركة تجاه الحفاظ على صحة المواطنين، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

تطهير وتعقيم معديات الأفراد والسيارات بين محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء

تطهير وتعقيم معديات الأفراد والسيارات بين محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء

تطهير وتعقيم معديات الأفراد والسيارات بين محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء

تطهير وتعقيم معديات الأفراد والسيارات بين محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء

تطهير وتعقيم معديات الأفراد والسيارات بين محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء

تطهير وتعقيم معديات الأفراد والسيارات بين محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء

تطهير وتعقيم معديات الأفراد والسيارات بين محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء