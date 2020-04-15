شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنصورة تنشر بوابات تعقيم ذاتي على مداخل المستشفيات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت جامعة المنصورة في إنشاء بوابات للتعقيم الذاتي، التي ابتكرها أحد العاملين بالجامعة، في مداخل المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى محافظة الدقهلية.

ونفذت الجامعة أول نموذج للبوابات بمدخل مركز الأورام، وتعمل على تغطية وتعقيم الجسم كله من خلال كميات من الرذاذ تخرج منها لتعقم الملابس بالكامل.

وقال هيثم البدويهي، مدير القرية الأولمبية بجامعة المنصورة، وصاحب الفكرة إن الفكرة بدأت تراوده منذ ظهور فيروس كورونا في مصر.

أضاف: «بدأت التفكير في كيفية تعقيم المترددين على القرية الأولمبية، فبدأت أفكر في الجهاز وكيفية عمله، وتواصلت مع الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة».

تابع «البدويهي» الحاصل على ماجستير في العلوم الصحية: «بعد خروج أول نموذج للبوابة وتركيبها في مدخل مركز الأورام، تقدمت للحصول على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي، وطورت البوابة بأفكار جديدة، وأصبح هناك مرونة كبيرة في التعامل معها وإنتاجها حسب المقاسات المطلوبة، فضلا عن التحكم في درجة التعقيم حسب حساسية المؤسسات إذا كانت طبية أو عادية، وكذلك عملت بوابة للأفراد وأخرى للحيوانات».

من جهته، قال الدكتور شعراوي كمال، مدير عام مستشفيات الجامعة، إنه جاري تصنيع عدد من بوابات التعقيم لتأمين دخول وخروج المرضى والعاملين والأطقم الطبية في مستشفى الجامعة الرئيسي، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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أضاف «كمال»: «البوابات ستكون لها مواصفات خاصة بحيث تسمح بدخول المرضى والعربات المتحركة، وسيتم التحكم في نسبة التعقيم حسب الحاجة لنتأكد تماما من تعقيم جميع المترددين على المستشفيات».

جامعة المنصورة تنتج أول بوابة تعقيم ذاتي بمدخل المستشفيات والمراكز

جامعة المنصورة تنتج أول بوابة تعقيم ذاتي بمدخل المستشفيات والمراكز

جامعة المنصورة تنتج أول بوابة تعقيم ذاتي بمدخل المستشفيات والمراكز

جامعة المنصورة تنتج أول بوابة تعقيم ذاتي بمدخل المستشفيات والمراكز