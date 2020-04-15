شكرا لقرائتكم خبر عن خال الشهيد محمد الحوفى: أنقذ مصر وكان لا يتأخر عن خدمة الوطن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مصطفى مهنى، خال الشهيد المقدم محمد فوزى الحوفى، إن نجل شقيقته ضحى بحياته من أجل حماية أرواح المواطنين، حيث سبق وأن تعرض للإصابة أثناء تأدية الواجب الوطنى، وعندما سألته لما يعرض حياته للخطر فرد عليه أن ذلك من أجل الدفاع عن الوطن، وفى سبيل تأدية الواجب، حيث كان يحزن بشدة عندما تفوته المشاركة فى أية مأمورية أو واجب وطنى.

وأضاف خال الشهيد فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه يحتسبه شهيدا عند الله لما قدمه من تضحية بروحه من أجل مصر، ولكى يحول هو وزملائه الأبطال دون تنفيذ أعمال إرهابية تستهدف حياة الأبرياء.

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وكان الآلاف من أهالى محافظة البحيرة، ومدينة دمنهور أدوا صلاة الجنازة على روح الشهيد البطل البطل محمد الحوفى الذى استشهد أثناء مداهمة وكر العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة مساء أمس، وسط أجواء من الحزن الشديد والهتفات للشهيد، حيث شارك فى تشييع الجثمان والصلاة عليه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وسط تباعد المواطنين لحماية الجميع من العدوى من انتشار فيروس كورونا.

وردد المشيعون هتافات "الشهيد حبيب الله" و "روح يا محمد علشان الشعب يعيش " وغيرها من الهتافات وغمرت حالة من البكاء الشديد عدد من محبى البطل الشهيد أثناء دفن جثمانه الطاهر والتى شهدت إقبالا كبيرا من المشيعين وسط تباعد بين المشيعين الذين ارتدوا الكمامات وحرصوا على الحضور والمشاركة فى تشييع جثمان البطل إلى مثواه الأخير .

وحملت سيارة الدفاع المدنى جثمان الشهيد ملفوفاً فى علم مصر ويتقدمها صفوف رجال الشرطة وهم يؤدون التحية العسكرية للشهيد البطل الذى قدم روحه فداء للوطن، وحضر الجنازة عدد كبير من قيادات محافظة البحيرة ومديرية الأمن والقيادات الشرطية والشعبية، بجانب أسرة وجيران وأقارب الشهيد محمد الحوفى، حيث هتف المشاركون بالجنازة "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله.. روحت يامحمد وضحيت بنفسك عشان بلدك فى جنة الخلد".