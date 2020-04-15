شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة العشرين توافق على التجميد المؤقت لديون البلاد الأشد فقرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة العشرين الموافقة على تجميد مؤقت لديون البلدان الأشد فقرًا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية.

وفى وقت سابق أشادت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولى وديفيد مالباس رئيس البنك الدولى اليوم الأربعاء باتفاق جديد لتخفيف أعباء الدين من مجموعة العشرين يتضمن تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية عن الدول الأشد فقرا، وقال مصدر مطلع على سير اجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لدول المجموعة أن تعليق خدمة الدين سيسرى من أول مايو إلى 31 ديسمبر، مع إمكانية تجديده فى 2021.

وقالت جورجيفا فى بيان لاجتماع المجموعة أن صندوق النقد يسعى "بشكل عاجل" للحصول على موارد جديد بنحو 18 مليار دولار لصندوقه الائتمانى للنمو والحد من الفقر ويستكشف كيف يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة فى دعم هذا الجهد.

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ووافقت أن مجموعة العشرين على تعليق خدمة الدين اعتبارا من 1 مايو حتى نهاية العام الجارى، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وفى وقت سابق انطلقت اليوم الأربعاء، برئاسة وزير المالية السعودية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان، أعمال الاجتماع الافتراضى الثانى لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين، تحت عنوان "الاقتصاد العالمى ومعالجة جائحة "كوفيد-19"- وفق عكاظ.

يأتى الاجتماع فى إطار مواصلة مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية جهودها لاحتواء تداعيات جائحة "كورونا" على الاقتصاد العالمى، عبر حزمة من الإجراءات والحوافز المالية والضريبية التى أقرتها قمة قادة المجموعة فى 26 مارس الماضى، وضمن هذه الجهود التى تشكّل فى مجملها خارطة طريق لإنقاذ اقتصاد العالم خاصة الدول الأكثر فقرًا.