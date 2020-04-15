شكرا لقرائتكم خبر عن رجعوا التلامذة.. أطفال الدنمارك يواجهون كورونا من داخل الفصول بعد رحلة "الإغلاق".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الدنمارك إعادة فتح المدارس ومراكز الحضانة اليوم الأربعاء ، في خطوة تهدف لتخفيف الأماكن المغلقة بالبلاد بعد انخفاض حالات الإصابة بفايروس كورونا.

وستبقي الدنمارك على إجراءات الإغلاق الأخرى، مثل إغلاق الحانات والمطاعم ومجمعات التسوق، وحظر التجمعات العامة لأكثر من 10 أشخاص ، لمدة شهر آخر على الأقل.

وسجلت الدنمارك أكثر من 5 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا، وما مجموعه 237 حالة وفاة، إلا أنها شهدت استقرارا نسبيا بحالات الإصابة والوفيات في الأيام الأخيرة.



الحفاظ على التباعد الاجتماعى داخل الفصول فى الدنمارك

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وقالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن، إن خطة إعادة الحياة لطبيعتها ستنجح فقط إذا تم تخفيف قواعد الإغلاق تدريجيا.



الحياة تعود لفصول الدراسة داخل الدنمارك

وبشئ من الحذر، بدأ رؤساء بعض رؤساء الدول يمهدون للشعوب بتخفيف الإجراءات تدريجيًا مع الالتزام بالشروط الصارمة التى وضعتها للتعامل مع الفيروس.



الحياة تعود لمدارس الدنمارك مع الحفاظ على النظافة الشخصية

فبخلاف الدنمارك، قررت النمسا السماح بإعادة فتح المتاجر الصغيرة والمراكز التجارية فى ظل شروط صارمة، بينما يتم تمديد متطلبات استخدام الأقنعة داخل جميع المتاجر المفتوحة ووسائل النقل العام، وذلك منذ أمس الثلاثاء . كما تم التخطيط لجدول زمني لافتتاح الفنادق والمطاعم في نهاية أبريل ،ليكون الهدف هو استئناف العمليات من منتصف مايو.