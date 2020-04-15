شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الغربية: الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، الانتهاء من جميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بحي أول وثان طنطا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ وتسليم عدة مشروعات بمدن وقرى المحافظة خلال العام الجاري.
وقال المهندس عادل عطية، رئيس شركة مياه الشرب والصحى في الغربية، إنه ناقش كافة معوقات المشروعات المتعثرة والجاري تنفيذها بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي ونسب التنفيذ وأسباب التعثر.
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