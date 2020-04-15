شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يقرر إيقاف تراخيص البناء لمدة 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بإيقاف تراخيص البناء لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء المحافظة.

وشدد «راشد» في تصريحات صحفية، الأربعاء، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية وتنفيذ القرار بمنتهى الحزم، محذرًا من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقيادات التنفيذية وجهاز حماية أملاك الدولة بالإزالة الفورية لأي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وتحويل المتعدين على الأراضي للنيابة العسكرية، ومصادرة أي أدوات أو معدات يتم ضبطها تنفيذًا للقانون، والحفاظ على حقوق الدولة والشعب في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وتداعيات فيروس كورونا المستجد.