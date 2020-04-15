شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يزور مصابي الشرطة في أحداث الأميرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مساء الأربعاء، بزيارة المصابين من أبطال الشرطة الذين أصيبوا خلال تصديهم لعناصر إرهابية كانوا يتخذون أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة، والذين يتلقون العلاج في مستشفى الشرطة.

واطمأن الوزير على حالتهم الصحية وأوجه الرعاية الطبية المقدمة لهم، مشيداً ببطولة رجال الشرطة في التصدى للإرهاب الأسود، ومثمناً شجاعتهم وتعاملهم مع العناصر الإرهابية بكل قوة وجسارة مما كان له الأثر في إفشال مخططهم الإرهابى ومصرع 7 من تلك العناصر.

ووجه الوزير خلال الزيارة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لأبطال الشرطة، موجهاً كل التحية والتقدير لأسرهم الذين قدموا شباباً يواجه كل من تسول له نفسه الاعتداء على هذا الوطن، ومتمنيا لهم الشفاء العاجل.

وزير الداخلية يزور مصابي عملية الأميرية الإرهابية

وزير الداخلية يزور مصابي عملية الأميرية الإرهابية