شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بالإسكندرية اليوم (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، الأربعاء، قطع المياه عن 3 مناطق شرق المدينة، بسبب كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بقنال المحمودية.

وقالت الشركة في بيان، الأربعاء، إنه سيتم قطع المياه عن مناطق «عزبة سلام، أرض سليم إسكندر، شارع محطة السوق بباكوس»، لافتة إلى أنه سيتم عودة الخدمة فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأرجع البيان السبب إلى حدوث كسر في خط مياه قطر 6 بوصة أسفل كوبري الناموس بقنال المحمودية، ما يتطلب قطع المياه عن المناطق المشار إليها حتى يتم أعمال الإصلاح.

وناشدت الشركة المواطنين طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.