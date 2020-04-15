شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العام لنساء مصر ينعي الزميلة غادة محمد الشريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الاتحاد العام لنساء مصر ببالغ الحزن رحيل الصحفية المصرية غادة الشريف التي عملت بعدة صحف ووسائل إعلامية كان آخرها تجربتها المُتميزة بجريدة المصري اليوم.

وقال البيان، غادة التي عرفنها عن قرب كصحفية مجتهدة ومكافحة، كانت مساندة لقضايا النساء والمرأة العربية بصدق واجتهاد واحترافية وايمان حقيقي بمهنتها، وهذا الإيمان كان أحد دوافع المثابرة المستمرة والنشاط الذي لم يكل أو ينقطع رغم شهور قضتها في معاناة مع المرض خلال آخر عامين.

وتابع البيان: إننا إذ ننعى غادة فأننا على ثقة بأن مسيرتها الصحفية باقية فضلا عن كونها نموذجًا إنسانيًا متميزًا يضرب به المثل، كانت غادة قادرة على جمع محبة زملائها ومن يتعامل معها بالوسط الإعلامس وأيضًا العاملين بمنظمات المجتمع المدني التي ساندت غادة أنشطتها الجادة من خلال عملها الصحفي، سبق وإن تناولت قضايا مهمة، أثارت النقاش حولها محليًا وعربيًا، وكان التقدير والجوائز المتكررة تقديرًا مستحقا لها، ولا ينسى لغادة صراحتها ووضوحها وانحيازتها التي دافعت عنها ودفعت ثمنها في بعض الأوقات لأنها تقول الحقيقية ومتمسكة بدورها كصحفية متجاوزة أي تهديدات أو مخاطر سواء فيما تعلق بميدان العمل أو ما يجب قوله دون تزيف أو مجاملة، بل وأحيانًا تناول قضايا بروح نقدية كان يتخلف عنها البعض لحسابات ضيقة ولخوف من خسارة هنا وهناك، لكنها كانت دومًا تثبت نجاح المراهنة على الصدق والشجاعة.

لروحك السلام يا غادة لقد خسرنا صحفية متميزة في مجال وقضايا المرأة والطفل، ولجهودك التحية ولأصدقائك وزملائك وأهلك العزاء.