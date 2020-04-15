شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي حقوق الإنسان» ينعى «شهيد الأميرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فائق، شهيد الواجب الوطني مقدم الشرطة محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني الذي استشهد خلال أداء واجبه في مداهمة خلية إرهابية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.

وجدد المجلس في بيان، الأربعاء، إدانته القوية و«القاطعة للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أيًا كان مرتكبوه وحيثما ارتكب وأيًا كانت أغراضه، حيث أنه يشكل أفدح الجرائم التي تنتهك حقاً أساسياً من اسمى حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة وتستهدف سلامة المجتمعات وتقويض الأمن والاستقرار والسلام الدولي».

وأكد المجلس على تقديره لدور رجال الشرطة والقوات المسلحة في التصدي للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأن الأعمال الإرهابية الغادرة لن تفت في عضد الشعب المصري بل ستزيده إصراراً على استئصال الإرهاب من جذوره بالرغم من حدوثها في الوقت الذي تواجه فيه الدولة بمختلف مؤسساتها جائحة كورونا.

وتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرة الشهيد ولوزارة الداخلية، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.