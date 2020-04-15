شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراك مجاني من Watch iT لمدة عام للعاملين في مستشفيات العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم اشتراك مجانى في منصة Watch iT الرقمية لمدة عام كامل لكل الأطقم العاملة في مستشفيات العزل. وقال المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي للشركة، إن قرار مجلس الإدارة برئاسة تامر مرسى، يأتي تقديرا لدور جيش مصر الأبيض من العاملين في القطاع الطبى وعلى وجه التحديد من يعملون في مستشفيات العزل، على كل ما يبذلونه من جهود مميزة وما يتعرضون له من أخطار جسيمة للحفاظ على حياة المواطنين، مضيفًا: «سيتم التنيسق مع وزارة الصحة في هذا الصدد». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 2,350

تعافي 514

وفيات 178

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