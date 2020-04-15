شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. نشر الثقافة الكورية في مصر «أون لاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المركز الثقافي الكوري، صباح اليوم الأربعاء، حلقة تعليمية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للتعريف بالحلوى الكورية «دالكونا» والقهوة المصنوعة منها، التي تحظي بشهرة كبيرة في شبه الجزيرة الكورية، وذلك احتفالاً بقدوم شهر رمضان الكريم.

وقال سانجن يانج، مدير المركز الثقافي الكوري، إن المركز يحرص على التواصل مع رواده ومحبي الثقافة الكورية في مصر من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل استمرار أزمة جائحة فيروس كورونا، الذي تسبب في التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن المركز سيقوم الأسبوع المقبل بتقديم دروس تفاعلية لتعليم اللغة الكورية على شبكة الانترنت، لمختلف مستويات اللغة الكورية من خلال مدرسي اللغة الكورية المتعاونين مع المركز.

ولفت إلى أن المركز سيسعى في الفترة المقبلة لتقديم مختلف ألوان الثقافة الكورية أون لاين، معربًا عن أمله في استئناف نشاط المركز بصورة طبيعية، بعد التغلب على فيروس كورونا.