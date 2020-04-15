شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: استرداد 158 ألف متر مربع و230 فدان خلال حملات الإزالات في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأربعاء، تقريرًا من غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات حول جهود المحافظات خلال الـ24 ساعة الماضية فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين لظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال الوزير إن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون في إزالة 298 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات إلى 1534 حالة، واسترداد حوالي 158 ألف متر مربع ليصل الإجمالي 2 مليون 350 ألف متر مربع، وإزالة 61 حالة تعدي بالزراعة على أراضي أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات إلى 237 إزالة على مساحة 230 فدان ليصل إجمالي ما تم استرداده حوالي 1680 فدان من أراضي الدولة بالمحافظات، كما تم إزالة 91 حالة للبناء المخالف والعشوائي على مساحة 13 ألف متر مربع ليصل إجمالي الإزالات التي تم تنفيذها إلى 3298 حالة بإجمالي 117 ألف متر مربع، و474 حالة إزالة لتعديات بالبناء على 17 فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين ليصل إجمالي عدد الإزالات التي تم القيام بها إلى 4395 حالة إزالة على مساحة 1462 فدان، وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن رئيس مجلس الوزراء يتلقى تقارير دورية ويتابع عن كثب الجهود التي يبذلها السادة المحافظين والأجهزة المحلية لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة، وأشار شعراوى إلى أن رئيس الوزراء أشاد خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم الأربعاء بجهود المحافظين في هذا الشان وطالبهم بالاستمرار في فرض هيبة الدولة وعدم السماح لأي تعديات من المواطنين خاصة خلال ساعات حظر التجوال.

وطالب شعراوي، المحافظين بالاستمرار في استنفار كافة الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلى مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.