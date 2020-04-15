شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تواصل توزيع الماسكات الطبية على المواطنين بوسائل النقل الجماعية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرارًا لجهود القوات المسلحة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بضرورة تضافر جهود الدولة والمجتمع وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس «كورونا» المستجد حرصاً على صحة المواطن المصري، واصلت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة تنفيذ خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير وتوزيع الماسكات الطبية الواقية على المواطنيين مجانًا.

وقامت عناصر القوات المسلحة بتوزيع الماسكات الطبية بمواقف النقل الجماعي بالعباسية وعبود وعزبة الهجانة ومحطة مترو المرج الجديدة، بالإضافة إلى صن مول مجمع الجلاء والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنيين.

جاء ذلك حسبما نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأربعاء.

وحرصت القوات المسلحة على توزيع الماسكات الطبية على أكبر عدد من المواطنين، وتلقينهم أهمية وطريقة إستخدامها وحث المواطنيين على البعد عن التزاحم بوسائل المواصلات المختلفة لتوفير المناخ الآمن والصحى للمواطنين.

وأشاد المواطنين بالجهود المبذولة من القوات المسلحة لتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والإستباقية لمجابهة خطر إنتشار فيروس كورونا من خلال توزيع أعداد كبيرة من الماسكات الطبية في كافة الأماكن ذات التجمع الكثيف من المواطنين للحفاظ على صحة وسلامة أبناء الشعب المصرى من انتشار عدوى الفيروس.

يأتى ذلك في إطار تضافر كافة الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة مع أجهزة الدولة المختلفة للتغلب على كافة التحديات والمصاعب التي تواجهها الدولة في هذه المرحلة.

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