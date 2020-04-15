السيسي يعزي أسرة الشهيد محمد الحوفي ويؤكد بسالة الشرطة في مواجهة الإرهاب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازى لأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد أمس وهو يؤدي واجبه للحفاظ على أمن الوطن من الإرهاب في منطقة الأميرية بالقاهرة.
وقال السيسي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تابعت بكل فخر وإعزاز ما قام به رجال وزارة الداخلية من عمل بطولي يؤكد بسالة رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب وقدرة الدولة المصرية، على حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين، رغم كل التحديات».
وتابع: «أتقدم بخالص التعازى لأسرة شهيد الواجب المقدم البطل محمد الحوفي، كما أتمني الشفاء لمصابى الشرطة البواسل.. حفظ الله مصر والمصريين».
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