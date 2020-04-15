شكرا لقرائتكم خبر عن 12 غرفة ومساحة 500 متر مربع.. محافظ أسوان يقود حملة لإزالة فندق سياحي على النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، يرافقه اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، والقيادات التنفيذية والأمنية مخافظة، حملة مكبرة لإزالة فندق سياحى يضم 12 غرفة على مساحة 500 م2 على نهر النيل مباشرة، بالإضافة إلى أدوار مخالفة في 3 عقارات جاري إنشاؤها على مساحة إجمالية ألف م2 بحى مدينة ناصر وسط مدينة أسوان.

وقرر المحافظ تحويل أصحاب هذه المخالفات للنيابة العسكرية، بعد رصد المحافظ قيام أحد الأشخاص بمخالفة البناء دون ترخيص أثناء جولة مفاجئة بالمنطقة، حيث أمر بالإزالة الفورية للعقار وتحرير محضر بالواقعة تمهيداً لتحويل المخالفين للنيابة العسكرية، موجهاً بعمل الرفع المساحى للمنطقة للوقوف على أنماط المبانى الموجودة من مبانى وتعديات مع تحرير محاضر لها للقيام بحملات إزالة لها في ظل تنسيق كامل مع مديرية الأمن.

وأكد اللواء أشرف عطية أن إحالة مخالفات البناء للنيابة العسكرية يحقق الردع السريع والحسم في هذا التوقيت، مؤكدا أنه «لا أحد فوق القانون ولن نترك شبر واحد من أراضى الدولة تم الإعتداء عليه من المخالفين، ولن نسمح بأي خلل، ورأينا كيف أن عمارات وأبراج تم هدمها لأن الدولة قوية وليس هناك أي أسماء فوق القانون والدليل من في السجون».

ولفت إلى أنه جارى تنفيذ حملات إزالة لكافة التعديات على أراضى البناء أو الزراعية بجميع القرى والمدن بنطاق المحافظة كلها والتصدي بكل حسم وقوة لمحاولات بعض المواطنين لاستغلال الوضع الراهن في القيام بالإستيلاء والتعدى على حق الشعب، موضحاً أن نتائج حملات الإزالة بالمراكز والمدن وصلت حتى الآن وصل إلى 216 حالة تعدى بمساحة تصل لحوالى 121 ألف م2.

محافظ أسوان ومدير الأمن يقودان حملة لإزالة فندق سياحي علي النيل

محافظ أسوان ومدير الأمن يقودان حملة لإزالة فندق سياحي علي النيل

محافظ أسوان ومدير الأمن يقودان حملة لإزالة فندق سياحي علي النيل