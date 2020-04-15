شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كامل للبواخر والمراسي النيلية والحدائق والمتنزهات بالجيزة 3 أيام بدءًا من الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأربعاء، قرارًا بغلق جميع البواخر والمراسي النيلية والحدائق والمتنزهات العامة غلقًا كاملا أمام المواطنين بدءًا من الأحد المقبل، وحتى الثلاثاء 21 أبريل الجاري، وذلك خلال فترة أعياد شم النسيم تحسبًا لعدم خروج المواطنين والذهاب إلى البواخر والمراسي النيلية والحدائق والمنتزهات لقضاء أعياد الربيع، لما تمثله التجمعات من خطورة في زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس المحافظين الذي انعقد، صباح الأربعاء عبر الفيديو كونفرانس.

وأضاف المحافظ أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ قرار غلق البواخر والمراسي النيلية والحدائق والمتنزهات غلقا كاملا مع استمرار تنفيذ أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بالشوارع والميادين والحدائق خلال تلك الفترة، مشددًا على ضرورة السيطرة الكاملة على الأماكن والحدائق المفتوحة لعدم إتاحة الفرصة أمام المواطنين لافتراش الأرض لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم.

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة توعية المواطنين بعدم الذهاب إلى المراسي النيلية أو الحدائق والمتنزهات أو الخروج للشوارع أو الميادين في تجمعات حفاظا على صحتهم وسلامتهم لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وناشد المحافظ الأهالي بالتزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.