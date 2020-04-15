شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مصر يعلن اكتشاف 4 حالات إصابة بـ«كورونا» ويغلق أحد فروعه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن بنك مصر، في بيان صحفي، الأربعاء، ظهور4 حالات مصابة بفيروس «كورونا» المستجد بفرع البدرشين.

وأكد البنك حرصه على اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية التي من شأنها الحفاظ على صحة عملاء البنك وموظفيه، ومنها إغلاق فرع البنك والبدء بتعقيم وتطهير كامل الفرع والمحيط الخارجي.

وأشار البنك إلى حصر وإخطار كل العاملين بالفرع بالالتزام بإجراءات الحجرالمنزلي، لحين إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم للاطمئنان التام على سلامتهم وصحتهم قبل السماح لهم بالعودة للعمل، بجانب التواصل مع العملاء ممن تعاملوا مع الزملاء المصابين لإبلاغهم بالالتزام بالإجراءات الوقائية من الحجرالصحي لمدة أسبوعين.

وأكد البنك اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي من شانها الحفاظ على صحة جميع الأطراف، وتفعيلاً لخطط استمرارية العمل من مواقع بديلة في ظل تلك الظروف الاستثنائية.

ومن المقررحسب البيان غلق فرع البنك لمدة أسبوع اعتباراً من أمس الثلاثاء حتى الاثنين المقبل، مضيفا: «يمكن لعملاء فرع بنك مصر البدرشين التوجه إلى فروع (منيل شيحة- أم المصريين – العياط) خلال تلك الفترة، كما يمكن للعملاء الحصول على الخدمات المصرفية من أي فرع من فروع بنك مصرالمنتشرة بجميع المحافظات، أو من خلال القنوات الالكترونية المختلفة كالإنترنت والموبايل البنكي BM Online، محفظة بنك مصر BM wallet، آلات الصراف الآلي، مركزالاتصال وغيرها».

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