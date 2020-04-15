شكرا لقرائتكم خبر عن مملكة البحرين تشيد بجهود قوات الأمن المصرية فى مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكدت وزارة خارجية مملكة البحرين، موقف المملكة الثابت والداعم لمصر، فى كل ما تتخذه من إجراءات ضد الإرهاب والتصدى لكل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، وتضامنها معها فيما تقوم به من دور استراتيجى فى تعزيز الأمن القومى العربى والحفاظ على الأمن والسلم بالمنطقة.

وأشادت وزارة الخارجية فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الأربعاء، بالجهود الكبيرة التى قامت بها قوات الأمن المصرية بكفاءة عالية فى مكافحة العنف والتطرف والإرهاب وقيامها بالقضاء على الخلية الإرهابية بأحد أحياء القاهرة والتى كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية خلال احتفال أقباط مصر بعيد القيامة.

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وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن صادق تعازيها ومواساتها لقيادة وحكومة وشعب مصر وذوى شهيد الأمن المصري، الذى استشهد خلال العملية الأمنية، مع خالص تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مجدده موقف مملكة البحرين الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، مشددة على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل ردع الجماعات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها.