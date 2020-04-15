شكرا لقرائتكم خبر عن مملكة البحرين تشيد بجهود قوات الأمن المصرية فى مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكدت وزارة خارجية مملكة البحرين، موقف المملكة الثابت والداعم لمصر، فى كل ما تتخذه من إجراءات ضد الإرهاب والتصدى لكل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، وتضامنها معها فيما تقوم به من دور استراتيجى فى تعزيز الأمن القومى العربى والحفاظ على الأمن والسلم بالمنطقة.
وأشادت وزارة الخارجية فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الأربعاء، بالجهود الكبيرة التى قامت بها قوات الأمن المصرية بكفاءة عالية فى مكافحة العنف والتطرف والإرهاب وقيامها بالقضاء على الخلية الإرهابية بأحد أحياء القاهرة والتى كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية خلال احتفال أقباط مصر بعيد القيامة.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن صادق تعازيها ومواساتها لقيادة وحكومة وشعب مصر وذوى شهيد الأمن المصري، الذى استشهد خلال العملية الأمنية، مع خالص تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مجدده موقف مملكة البحرين الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، مشددة على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل ردع الجماعات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها.
كانت هذه تفاصيل خبر مملكة البحرين تشيد بجهود قوات الأمن المصرية فى مكافحة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.