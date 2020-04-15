الصحة: 73 أجنبيا مصابا بكورونا فى مصر بينهم 13 مازالوا بمستشفيات العزل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، وجود 13 أجنبيا فى مستشفيات العزل يتلقون العلاج، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الأجانب المصابين بفيروس كورونا فى مصر 73 حالة حتى الآن.
وقالت البيانات إنه ليس هناك تفرقة بين المصريين والأجانب فيما يحصلون عليه من علاج، مؤكدة أن الوزارة توفر أعلى مستوى من الرعاية لجميع المرضى دون استثناء.
وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 4 مستشفيات للعزل وهى " أبو خليفة، العجمي، 15 مايو ومستشفى العجوزة"، للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.
ووجهت أيضًا باستمرار عملية المتابعة للحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج ومازالت عليها الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، وذلك لنقلهم من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق ونزل الشباب وغيرها، مع استمرار المتابعة الطبية لتلك الحالات لحين سلبية تحاليلها وتمام شفائها وخروجها.
واطمأنت الوزيرة على تواجد فرق للدعم النفسي بشكل مستمر داخل مستشفيات العزل لتقديم الدعم المعنوى للأطقم الطبية والتواصل الفعال معهم، بالإضافة إلى تواجد مسئول من لجنة متابعة الإجراءات الوقائية التي تم تشكيلها لتعزيز سبل حماية الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، حيث يتولى الإشراف على إجراءات مكافحة العدوى.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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