شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مرفق الكهرباء يوضح الفرق بين العداد الكودى مسبوق الدفع والعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك الفرق بين العداد الكودى مسبوق الدفع والعداد مسبوق الدفع العادى، والذى يتسبب فى لغط لدى العديد من المواطنين فى كيفية شحن الرصيد و تكلفة سعر الكيلو وات ساعة.

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على فيس بوك اليوم، أن العداد الكودى هو عداد مسبوق الدفع لا يختلف عن غيره فى طرق الشحن أو الشكل الخارجى ولا تختلف أيضا طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك به، موضحا أن العداد الكودى يختلف عن غيره فى سند الملكية فقط حيث انه لا يعتد به كسند ملكية و لا يحمل اسم صاحب الوحدة المتعاقد عليها و لكن تحمل رقم كودى للعداد.

كان مجلس الوزراء وافق، على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكل المبانى والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائى بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودى.

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كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودى بالعداد القانونى، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودى.

وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودى لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبنى، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق فى هذا الشأن.