شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والأثار تعلن الانتهاء من تعقيم الفنادق فى خمس محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة السياحة والآثار من تعقيم وتطهير كافة الفنادق العائمة والثابتة بمحافظتي الاقصر واسوان، وتلك الموجودة بالقاهرة الكبرى والجيزة والأسكندرية وبورسعيد، فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفى ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

وأًضح عبد الفتاح العاصى، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية انأنه بالنسبة للفنادق الموجودة بمدينتي شرم الشيخ والغردقة فقد تم الانتهاء من تعقيم وتطهير (130 ) فندقا بمدينة شرم الشيخ من (170 ) فندق يعملون بها، و ( 244) فندقا من (260) فندق بمدينة الغردقة، مشيرا إلى أنه جار استكمال أعمال التعقيم والتطهير، تباعا، والتى تتم بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية ووفقا للمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتحت إشراف وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

كان الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، قد تفقد صباح اليوم، أعمال التعقيم والتطهير الجارية بأحد الفنادق السياحية بالقاهرة، وذلك استمرارا لتطبيق إجراءات الوقاية والحماية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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وتفقد الوزير خالد العنانى الإجراءات الوقائية التى يتبعها الفندق منذ دخول البهو ومنطقة المطاعم والبرجولا وحمامات السباحة، والممرات الداخلية للفنادق وغرف الضيوف، كما تفقد أعمال تطهير وتعقيم المطابخ.

وخلال الجولة استمع الوزير من الطبيب المقيم فى الفندق، إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة والذى أكد أيضا على أن إجراءات التعقيم تتم وفقا للمعايير التى أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وأن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة مرتين يوميا.

وأشار مدير الفندق إلى أن نسبة الإشغال بالفندق حوالى 3% ويعمل بالفندق 12% من عدد العاملين الذين يعملون بطريقة تبادلية وذلك تطبيقا لطرق الوقاية والحماية، مؤكدا على أن الفندق يحتفظ بجميع العاملين به و تقوم إدارة الفندق بدفع جميع مستحقاتهم المالية بانتظام، وأنهم يعملون بطريقة تبادلية، كما يقوم الطيب المقيم بعقد دورات تدريبية للعاملين.