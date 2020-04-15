شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة الأزهر: الامتحانات فى مواعيدها مالم يستجد جديد بالشأن العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، أن الامتحانات حتى الآن فى مواعيدها نهاية شهر مايو مالم يستجد جديد فى الشأن العام والأوضاع الراهنة، مؤكدا أن أى قرارات تستجد بهذا الشأن سيتم إعلانها عبر مواقع الجامعة الرئيسية.

وأعلنت جامعة الأزهر أن لديها حلول متعددة لعقد الامتحانات بشكلها الطبيعى التقليدى، ولن تلجأ للاختبار الإلكترونى "عن بعد" إلا فى حالة الضرورة القصوى، وحال توافر المقومات المؤدية لذلك، ونجاح تجربة الاختبارات الإلكترونية التي تعقدها الكليات حاليًا بشكل تجريبى.

وأشارت الى أن تجربة "التعليم عن بعد" لاقت استحسان الكثير من الطلاب والطالبات، خاصة أن البعض منهم يعمل بوظائف خلال فترة الدراسة، فضلاً عن إمكانية سماعه للمحاضرات فى أى وقت يشاء، بعد تسجيلها ورفعها على الموقع الإلكترونى المخصص لذلك.

Advertisements

ولفتت، إلى أن بعض الكليات شرعت فى تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بشكل تجريبى، منها كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، وأكدت الطالبات أن هذا النظام أفضل من الاختبارات الورقية.

وأشارت إلى أنها لن تلجأ لعقد الاختبارات الإلكترونية "عن بعد"، إلا فى الحالات التالية:-

1- استنفاد الجامعة لكل الحلول التى تؤدى إلى أداء الامتحان بشكل طبيعى.

2 - نجاح تجربة الاختبارات الإلكترونية عن بعد التي شرعت بعض الكليات فى تطبيقها.