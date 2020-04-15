شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعلن إيقاف تراخيص البناء لمدة 3 أشهر فى جميع أنحاء المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة قرارا بإيقاف تراخيص البناء لمدة 3 شهور فى جميع أنحاء المحافظة، وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية وتنفيذ القرار بمتتهى الحزم، محذرا لمن يخالف ذلك سيعرض نفسه للمسألة القانونية.

ووجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقيادات التنفيذية وجهاز حماية أملاك الدولة بالإزالة الفورية لأى تعديات جديدة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وتحويل المتعدين على الأراضى للنيابة العسكرية ومصادرة أى أدوات أو معدات يتم ضبطها تنفيذا للقانون والحفاظ على حقوق الدولة والشعب فى ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وتداعيات فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

يذكر أن محافظة الجيزة تنفذ حملات إزالة مكبرة بعزبة الخلايفة لإزالة 25 برج مخالف تعدى على حرم محور الضبعة ، حيث وجه المحافظ بإزالتها حتى سطح الأرض، وتشهد محافظة الجيزة موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص او المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على الأراضى أملاك الدولة والتعديات على الاراضى الزراعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات.

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد أصدر قرارا بغلق جميع البواخر والمراسى النيلية والحدائق والمتنزهات العامة غلقا كاملا امام المواطنين بدءا من يوم الأحد المقبل الموافق 19 إبريل، حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 إبريل وذلك خلال فتره أعياد شم النسيم تحسباً لخروج المواطنين والذهاب إلى البواخر والمراسى النيلية والحدائق والمنتزهات لقضاء أعياد الربيع و شم النسيم لما تمثله التجمعات من خطورة في زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس المحافظين الذى انعقد صباح اليوم عبر الفيديو كونفرانس.