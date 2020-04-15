شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إجراء تحاليل الكاشف السريع عن كورونا للفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزارة الصحة والسكان أنه سيتم إجراء تحاليل الكاشف السريع عن كورونا لكل الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان استمرار عملية المتابعة للحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج وزالت عليها الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، وذلك لنقلهم من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق ونزل الشباب وغيرها، مع استمرار المتابعة الطبية لتلك الحالات لحين سلبية تحاليلها وتمام شفائها وخروجها.

وذكرت الوزارة أن إجمالى الحالات التى تم تسجيلها بفيروس كورونا فى مصر 2350 حالة من ضمنهم 514 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 178 حالة وفاة.

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كانت وزيرة الصحة اطمأنت على تواجد فرق للدعم النفسى بشكل مستمر داخل مستشفيات العزل لتقديم الدعم المعنوى للأطقم الطبية والتواصل الفعال معهم، بالإضافة إلى تواجد مسئول من لجنة متابعة الإجراءات الوقائية التى تم تشكيلها لتعزيز سبل حماية الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، حيث يتولى الإشراف على إجراءات مكافحة العدوى.

وتوجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالشكر لكل الأطقم الطبية العاملة فى كل مستشفيات مصر وأسرهم على ما يبذلونه من جهد وإخلاص لحماية بلدهم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.