شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: استرداد 158 ألف متر مربع و230 فدان خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات حول جهود المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين لظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات انفاذ القانون فى إزالة 298 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات إلى 1534 حالة واسترداد حوالي 158 ألف متر مربع ليصل الإجمالي 2 مليون 350 ألف متر مربع وإزالة 61 حالة تعدي بالزراعة على أراضى أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات إلى 237 إزالة على مساحة 230 فدان ليصل إجمالى ما تم استرداده حوالى 1680 فدان من أراضى الدولة بالمحافظات.

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كما تمت إزالة 91 حالة للبناء المخالف والعشوائى على مساحة 13 ألف متر مربع ليصل إجمالى الإزالات التى تم تنفيذها إلى 3298 حالة بإجمالي 117 ألف متر مربع، و474 حالة إزالة لتعديات بالبناء على 17 فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين ليصل إجمالى عدد الإزالات التى تم القيام بها إلى 4395 حالة إزالة على مساحة 1462 فدان وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن رئيس مجلس الوزراء يتلقى تقارير دورية ويتابع عن كثب الجهود التي يبذلها السادة المحافظين والأجهزة المحلية لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أشاد خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم الأربعاء بجهود المحافظين فى هذا الشان وطالبهم بالاستمرار فى فرض هيبة الدولة وعدم السماح لأى تعديات من المواطنين خاصة خلال ساعات حظر التجول.

وطالب شعراوى، المحافظين بالاستمرار في استنفار كافة الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أراضى وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلى مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.