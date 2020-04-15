شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تطالب بإعلان بروتوكول مستشفيات الحجر الصحى للحفاظ على أعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النقابة العامة للأطباء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بالوزارة، بإعلان بروتوكول محدد للعمل ومكافحة العدوى بمستشفيات الحجر الصحى لمرضى كورونا، وكذلك إعلان البروتوكول الملزم لكافة مستشفيات الحجر للحفاظ على سلامة الأطباء وحقوقهم المالية، عقب ورود شكاوى لنقابة الأطباء من مستشفيات الحجر الصحى.

وطالبت النقابة، فى خطابها بتوضيح ما هو بروتوكول العمل بالنسبة للأطباء فى مستشفيات العزل، وهل يتم عمل تحليل PCR قبل بدء العمل للتأكد من سلامة الطبيب، وعدم نقله لعدوى لزملائه الذين سيحتجز معهم لمدة 14 يوم؟ هل هناك تدريب على نظام العمل بمستشفى الحجر، وطبيعة تقسيم العمل بين أفراد الطاقم الطبى، وطرق مكافحة العدوى داخل مستشفيات العزل يتلقاه الأطباء قبل بدء العمل؟.

كما طالبت النقابة بتوضيح كيفية الاطمئنان على خلو الطبيب من العدوى قبل عودته لعمله العادى بعد انتهاء مدة عمله بمستشفى الحجر مسحة واحدة بعد نهاية العمل، أم مسحتين بينهما 48 ساعة أم عزل 14 يوم فى المستشفى أم عزل 14 يوم في المنزل، وهل يتم إخطار جهة عمل الطبيب الأساسية حتى لا يتم اعتباره منقطعا عن العمل؟ وما المعاملات المالية للأطباء المتواجدين بالحجر، لأن ما كان معلوما سابقا هو أن الطبيب سيتقاضى مبلغ 20 ألف جنيه، ولكن حديثا هناك كلام عن أن هذه المهمة تطوعية، أو بمقابل أقل كثيرا، وبالتأكيد لابد من وضوح الرؤية بخصوص المعاملة المالية لأن هناك التزامات مالية على أى طبيب.

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وتابعت: هل يتم التخطيط لفترة التسليم والتسلم بين الطاقم الطبى الذى يليه، بما فيها الفترة التى يقضيها الطاقم الطبى القديم بعيدا عن المرضى، بعد عمل المسحة، وفترة التدريب للطاقم الجديد ؟

وأكدت النقابة نأ الأطباء فى حاجه لأن تعلن وزارة الصحة بروتوكول محدد للعمل ومكافحة العدوى بمستشفيات الحجر الخاص بمرضی کورونا.



