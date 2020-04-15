شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة شكر من طلاب جامعات مصر لأساتذتهم: فخورون ببلدنا ..مصر قد التحدى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى الدكتور سامى عبد العزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، لليوم السابع، فيديو أشرف عليه، تضمن الخطوات الهامة التى اتخذتها الدولة والجامعات المصرية، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ضوء الإجراءات والتدابير الوقائية التى اتخذتها الدولة بشأن منع انتشار فيروس كورونا المستجد.
تضمن الفيديو استعراضا لآراء عدد من طلاب الجامعات المصرية وجهوا فيه الشكرللدولة المصرية وتعاملها مع المستجدات واهتمامها بطلاب الجامعات معبرين عن انبهارهم بقدرة الدولة المصرية والجامعات بالتحول الرقمى فى العملية التعليمة ووجود بنية أساسية قوية تستطيع من خلالها الجامعات تنفيذ مخططات التحول الإلكترونى بسهولة ويسر.
كما وجه الطلاب الشكر لأساتذتهم وحرصهم على مصلحة الطلاب من خلال تقديم كل أشكال الدعم من رفع للمقررات الدراسية على مواقع الجامعة بالإضافة إلى تواصل أعضاء هيئة التدريس بالفيديو مع الطلاب للتوضيح والشرح، وأكد الطلاب أن مصر قد التحدى.
وأكد الطلاب أن أساتذتهم لم يتركوهم خلال الفترة الحالية وقاموا بعمل جروبات وقاموا بتحميل المحاضرات بالإضافة إلى رفع المقررات مؤكدين أن التجربة جديدة لكنها مفيدة، كما أكدوا أن التحول للتعليم الالكترونى كان أمراً ضرورى ،موضحين أن التعليم الالكترونى خطوة ننتظر المزيد خلال الفترة القادمة ، موجهين الشكر لمصر من خلال الأساتذة الذين وفروا كل ما يخص العملية التعليمية
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