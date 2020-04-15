شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يزور أبطال الشرطة مصابي حادث الأميرية الإرهابي (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار محمود توفيق وزير الداخلية مساء اليوم المصابين من أبطال الشرطة الذين أصيبوا حال تصديهم لعناصر الإرهابية كانوا يتخذون أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة، والذين يتلقون العلاج بمستشفى الشرطة.

واطمأن وزير الدخلية على حالتهم الصحية وأوجه الرعاية الطبية المقدمة لهم، مشيداً ببطولة رجال الشرطة فى التصدى للإرهاب الأسود، ومثمناً شجاعتهم وتعاملهم مع العناصر الإرهابية بكل قوة وجسارة، مما كان له الأثر فى إفشال مخططهم الإرهابى ومصرع 7 من تلك العناصر .

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ووجه الوزير خلال الزيارة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لأبطال الشرطة .. موجهاً كل التحية والتقدير لأسرهم الذين قدموا شباباً يواجه كل من تسول له نفسه الإعتداء على هذا الوطن.. ومتمنياً لهم الشفاء العاجل .