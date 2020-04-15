تعرف على أبرز 9 قرارات لمجلس المحافظين خلال اجتماعه اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين اليوم الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس، وأكد خلاله أن جولاته بالمحافظات لن تتوقف، حيث ستشمل زياراته مواقع الإنتاج والمصانع بمحافظات متعددة، لتوجيه رسالة إيجابية بمتابعة العمل والانتاج وتطبيق الإجراءات الوقائية المختلفة ونرصد في السطور التالية أبرز القرارات التي أسفر عنها الاجتماع .. -الغلق الكامل دون تهاون لأى حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، وأى أماكن قد تشهد تجمعات -استمرار التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية في شم النسيم - منع إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية -تكليف رئاسى للحكومة باستغلال فترة الحظر في رفع مخلفات القمامة والاهتمام بالتطهير والنظافة Advertisements - إصدار قرارات بغلق تام لجميع الشواطئ، والمتنزهات، والحدائق العامة، وكذا منع الاحتفالات، والتنبيه على القرى السياحية بذلك منعاً للاختلاط والتزاحم خاصة في شم النسيم -توجيه المحافظين بالتنسيق مع مديري الأمن والتحلي بأعلى درجات اليقظة، والالتزام بعمليات التأمين -الاستمرار بكل شدة وصرامة في الإزالات الفورية لأية مُخالفات بناء دون أي تهاون - تكليف المحافظين بموافاة رئيس الوزراء بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتقديمها لمركز معلومات مجلس الوزراء ومكتب هيئة الرقابة الإدارية بكل محافظة للتأكد من توحيد قاعدة البيانات وعدم تكرار الصرف لنفس الأشخاص -استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمباني الحكومية والشوارع العامة والمواصلات، ووسائل النقل الجماعي، بالتعاون مع القوات المسلحة، ومنظمات المجتمع المدني

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