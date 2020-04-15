شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى إسنا للعزل يعلن خروج 4 حالات جديدة بعد شفائهم من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مستشفى إسنا التخصصى، المخصصة للعزل والحجر الصحى بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، خروج 4 مواطنين عقب تعافيهم وشفاؤهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ووجهت الدكتور إلهام محمد محمود مديرة المستشفى الجديدة، الشكر لكافة أعضاء الفريق الطبى والتمريض والعاملين بالمستشفى على هذا المجهود المميز، وأكدت دورهم الكبير كأبطال فى مواجهة الفيروس.

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من جانبه، قال وليد الضوى مسئول العلاقات العامة بالمستشفى، إن المستشفى حققت سلسلة من النجاحات المبهرة على مدار الأيام الماضية لتتصدر المشهد، وتصبح المستشفى رقم واحد فى مصر فى معدلات الشفاء بكل مستشفيات العزل والحجر الصحى لعلاج وخدمة مصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث إنه لا يزال يسطر أعضاء ورجال الفرق الطبية ورجال التمريض والعمال والموظفون ورجال الأمن داخل مستشفى إسنا التخصصى التى تحولت منذ أكثر من شهر ونصف للعزل والحجر الصحى نجاحات كبيرة، وذلك بعد إعلان المستشفى عن خروج 15 حالة جديدة تعافت من فيروس كورونا خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث سمحت إدارة المستشفى يوم الاثنين، بخروج 3 حالات بعد التأكد من تعافيهم تماماً من الفيروس بعد إجراء سلسلة التحليلات المعملية الخاصة بهم والتى أثبت شفاؤهم من الفيروس.

وفى نفس السياق، قررت إدارة المستشفى، أمس الثلاثاء، تحويل 5 مصابين بعد تحول نتيجتهم الإيجابية إلى سلبية لمقر نزل الشباب الدولى بمدينة الطود، وذلك بعد إعلان الدكتورة كريستين جرجس المتحدث الإعلامى لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، تشغيل نزل الشباب والمدن الجامعية لتخفيف الضغط على مستشفيات العزل، مؤكدةً أنه بدأت المدينة الشبابية بمركز الطود جنوب الأقصر فى استقبال الحالات، وذلك بالتنسيق بين محافظة الأقصر، ووزارة الصحة، ووزارة التضامن الإجتماعي، وذلك فى إطار حزمة الإجراءات الإجراءات الإحترازية التى وضعتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.