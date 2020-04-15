شكرا لقرائتكم خبر عن Cnbc تبرز إشادة صندوق النقد بالاقتصاد المصرى.. وتؤكد: ينمو رغم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت شبكة Cnbc الأمريكية تقريرا أبرزت فيه توقعات صندوق النقد الدولى بأن مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة المتوقع نمو اقتصادها عام 2020 بالرغم من أزمة كورونا.

وأشارت توقعات صندوق النقد الدولى لمعدلات النمو الاقتصادى لدول المنطقة خلال عام 2020، والذى توقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 2% خلال أزمة كورونا حيث كانت وتستهدف الحكومة معدل نمو 4.2% بعدما كانت التوقعات وفقًا للصندوق تشير إلى أنه سيصل إلى 5.9% قبل الأزمة.

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كما أوضحت توقعات صندوق النقد الدولى أن معدل نمو الاقتصاد المصرى (المتوقع أن يصل إلى 2% خلال الأزمة) بالرغم من معدلات الانكماش العالمية من المتوقع أن يسجل متوسط معدل الانكماش العالمى 3% خلال الأزمة ومعدل الانكماش للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 1% خلال الأزمة.

ووفقا للتقرير أشاد صندوق النقد الدولى بالإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية لاحتواء الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا، معلقًا بأن " الحكومة المصرية والبنك المركزى ينفذان بفاعلية تدابير لاحتواء الآثار الاقتصادية للوباء"، كما أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصرى ينمو بالرغم من أن هناك احتمالات كبيرة أن يشهد الاقتصاد العالمى هذا العام أسوأ ركود له منذ الكساد الكبير 1930، متجاوزًا ما شهده خلال الأزمة المالية العالمية 2008.

وفى نفس السياق توقع النقد الدولى لمعدلات النمو الاقتصادى لدول العالم عام 2020 بعد أزمة كورونا أن تحقق 18 دولة معدلات نمو، من بينها مصر التى ستحتل المركز السادس عالميًا بمعدل نمو يصل إلى 2%، فى المقابل توقع الصندوق أن تحقق معظم دول العالم انكماشًا فى الناتج المحلى الإجمالى أبرزها تركيا وقطر وروسيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.