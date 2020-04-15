شكرا لقرائتكم خبر عن معهد القلب يعلن إصابة طبيب بكورونا.. وشفاء أول حالة للمرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور وليد عباس نائب عميد معهد القلب القومي عن إصابة طبيب بالمعهد بفيروس كورونا المستجد، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة معه، ونقله مستشفى العزل.

وأضاف عباس فى تصريح اليوم أن اصابة الطبيب ترجع الي قيام المعهد بعمل مسحات لجميع المخالطين لممرض تم إصابته بالمعهد، لافتا إلى إجراء المعهد 97 تحليل لجميع المخالطين للمرض، ولسيدة مسنة جاءت المعهد مصابة بكورونا.

وأكد عباس أن الممرض الذي أصيب منذ عدة أيام تم شفاؤه وخروجه من مستشفى العزل، مؤكدا علي أنه بصحة جيدة الآن، وأنه بالتالي تم اكتشاف حالتين فقط بالمعهد للمرض والطبيب، إثر تعامل الممرض مع السيدة المسنة المصابة بالفيروس، واختلاط الطبيب بالممرض المصاب.