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السيسي يعزى أسرة الشهيد محمد الحوفى ويحيي رجال الداخلية على بطولتهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تابع بكل فخر وإعزاز ما قام به رجال وزارة الداخلية من عمل بطولى يؤكد بسالة رجال الشرطة فى مواجهة الإرهاب وقدرة الدولة المصرية، على حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين، رغم كل التحديات.

 

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وتقدم الرئيس، فى منشور على صفحته الرسمية بفيس بوك بخالص التعازى لأسرة شهيد الواجب المقدم البطل / محمد الحوفى، كما أتمنى الشفاء لمصابى الشرطة البواسل .

 

وتابع الرئيس:"حفظ الله مصر والمصريين" .

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