شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولى: مصر لم تطلب أى مساعدات مالية بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى إن "مصر لم تتقدم بطلب أي تمويل بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد"، وأكد أزعور، ردا على أسئلة الصحفيين، خلال مؤتمر مذاع عن بعد، على هامش اجتماعات الربيع 2020، أن نجاح الدولة المصرية في برنامجها للإصلاح الاقتصادى الذى بدأته فى عام 2016، مكنها من تحمل الضغوطات الخارجية في ظل وجود غطاء احتياطي قوي ومستوى نمو كبير وكذلك قطاع مصرفي متمكن وفاعل. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن في مارس الماضي أنه تم تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه تم تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي المصري لتمويل البورصة المصرية، مضيفا أن الدولة المصرية بذلت كل الجهد ولا تزال لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

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