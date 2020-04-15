شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تواصل توزيع الماسكات الطبية بوسائل النقل والأماكن الحيوية..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

إستمرارً لجهود القوات المسلحة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بضرورة تضافر جهود الدولة والمجتمع وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس " كورونا" المستجد حرصاً على صحة المواطن المصرى، واصلت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة تنفيذ خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير وتوزيع الماسكات الطبية الواقية على المواطنيين مجاناً.



توزيع الماسكات الطبية

و قامت عناصر القوات المسلحة بتوزيع الماسكات الطبية بمواقف النقل الجماعى بالعباسية وعبود وعزبة الهجانة ومحطة مترو المرج الجديدة بالإضافة إلى صن مول مجمع الجلاء والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنيين .

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وحرصت القوات المسلحة على توزيع الماسكات الطبية على أكبر عدد من المواطنين ، وتلقينهم أهمية وطريقة إستخدامها وحث المواطنيين على البعد عن التزاحم بوسائل المواصلات المختلفة لتوفير المناخ الآمن والصحى للمواطنين .

وأشاد المواطنين بالجهود المبذولة من القوات المسلحة لتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والإستباقية لمجابهة خطر إنتشار فيروس " كورونا" من خلال توزيع أعداد كبيرة من الماسكات الطبية فى كافة الأماكن ذات التجمع الكثيف من المواطنين للحفاظ على صحة وسلامة أبناء الشعب المصرى من إنتشار عدوى الفيروس .

يأتى ذلك فى إطار تضافر كافة الجهود التى تقوم بها القوات المسلحة مع أجهزة الدولة المختلفة للتغلب على كافة التحديات والمصاعب التى تواجهها الدولة فى هذه المرحلة.