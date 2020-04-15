شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنعي شهيد الواجب المقدم محمد الحوفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت القوات المسلحة بالنعى فى وفاة الشهيد محمد الحوفى، والذى استشهد أثناء اقتحام خلية إرهابية بمنطقة الأميرية مساء أمس الثلاثاء. وتقدمت القوات المسلحة بالنعى فى شهيد الواجب المقدم محمد فوزى الحوفى الذى استشهد أمس أثناء إحباطه لمخطط إرهابى كان يستهدف أمن الوطن واستقراره. Advertisements

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