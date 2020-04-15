شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوضح أعداد الطلبة المتاح لهم الاشتراك فى مشروع بحثى واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ ”الخليج 365” إن الأعداد التى يمكن لها أن تقدم بحثا من 1 إلى 5 طلاب بحد أقصى، موضحا أنه يجوز أن يشترك طالبين أو ثلاثة أو خمسة بحد أقصى فى البحث أو بشكل منفرد إذا رغب صاحب البحث فى ذلك.

وشهدت الأيام الماضية جدلا وتساؤلات كثيرة بين أولياء الأمور بشأن اشتراك 3 طلاب فقط فى البحث كحد أقصى.

وكان الدكتور طارق شوقى، أعلن أن الوزارة قررت أيضًا قصر المناهج على ما تم تدريسه حتى تاريخ تعليق الدراسة (15 مارس 2020) لكافة المراحل التعليمية (عام - فنى)، مشيرًا إلى أن الوزارة استحدثت المشروعات البحثية كبديل للامتحانات التقليدية للصفوف من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى.

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وأعلن وزير التربية والتعليم عن أنه سيتم نشر المشروعات البحثية، اليوم، الخاصة بطلاب الدمج وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى (منازل) وأبنائنا طلاب المصريين فى الخارج، على الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة التربية والتعليم.

وقال الدكتور طارق شوقى، إن الوزارة قدمت المكتبة الرقمية (https://study.ekb.eg) والتى تضم العديد من المراجع والمصادر التعليمية الرقمية المختلفة لمساعدة أبنائنا الطلاب على التعلم، كما أنها تعد مصدرًا رئيسيًا فى إعداد المشروعات البحثية للطلاب فى المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، لافتًا إلى أن الوزارة قدمت أيضًا منصة البث المباشر للحصص الافتراضية (https://stream.moe.gov.eg)، هذا بخلاف الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى.

وقدم الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، شرحًا تفصيليًا لمنصة التواصل التعليمية(https://edmodo.org)، التى تعد منصة تعليمية مجانية تقوم بمساعدة المعلمين على التواصل بأمان مع طلابهم وتدعم التعاون داخل فصل دراسى افتراضى عبر الإنترنت تحت إشراف ولى الأمر، بحضور مدرس وطالبتين.