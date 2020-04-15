إنفو جراف.. جامعة حلوان تنتج جهاز تنفس صناعى بمكونات محلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك كلية هندسة المطرية، فى جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة والدكتور محمد حسنين عميد كلية الهندسة بالمطرية تحت إشراف الدكتور ياسر شعبان، الأستاذ المساعد بهندسة المطرية فى مبادرة Covid-19 egypt Response team "مصريين ضد فيروس كورونا، وبدأت في تصنيع جهاز التنفس الصناعى بمكونات محلية .

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